شكرا لقرائتكم خبر عن باشاغا يعود لمنصبه تحت تهديد السلاح والان نبدء بالتفاصيل
وحضر باشاغا إلى مبنى الحكومة تحت حراسة ميليشيات موالية له، وأفادت المصادر أن رئيس الوفاق فايز السراج وافق على إعادة باشاغا إلى منصبه.
فيما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن خضوع دفعة جديدة من المرتزقة تبلغ نحو 500 لتدريبات بمعسكرات في تركيا قبل نقلهم إلى القتال في صفوف ميليشيات الوفاق.
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