شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: المملكة الداعم الرئيسي لاستقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن المملكة تلعب دورًا كبيرًا ومحوريًا في دعم الاستقرار والتضامن الخليجي ووحدة الصف العربي، والذي يأتي من إيمانها الراسخ في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية وتحقيق الأمن والاستقرار والتطور للمنطقة لما تمثله من ثقل إقليمي ودولي كبير.

وأشاد «العسومي» في تصريح، أمس الخميس، بكلمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، والتي أكد فيها وقوف البحرين بجانب المملكة في السراء والضراء، وذلك تقديرًا لدور ومكانة وأهمية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله»، وهو ما يعكس حجم العلاقات الأخوية الوطيدة والثنائية المشتركة بين البلدين.