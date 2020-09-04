شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يمنع رفع أعلام الميليشيات فوق المباني الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قرارًا بمنع رفع أي علم عدا العلم العراقي فوق المباني الحكومية.

وجاء قرار الكاظمي، عبر خطاب رسمي، الأربعاء، يحمل توقيع سكرتيره الشخصي، ويتضمن أمرًا إلى وزارة الدفاع والجهات الأمنية بما فيها قيادة العمليات المشتركة وجهاز المخابرات وهيئة الحشد الشعبي بمنع رفع أي علم عدا العلم العراقي على المباني الحكومية، مشددًا على أن يكون العلم نظيفًا وبأبعاد ثابتة وينصب في أعلى مكان من المقار الرسمية.

يُذكر أن عشرات الأعلام التابعة للفصائل المسلحة والميليشيات والأحزاب السياسية ترفع أعلامًا خاصة بها على مقراتها.

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وكان الكاظمي ألغى رسميًا الاعتراف بأي تشكيل عسكري وأمني يعمل خارج إطار المنظومة الحكومية.

في السياق ذاته، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الخميس، أن الهيئة التحقيقية للنظر بقضايا أحداث التظاهرات الشعبية استدعت وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة السابقة.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، إنه ناقش مع المسؤولين الإجراءات القضائية بخصوص حوادث المتظاهرين.