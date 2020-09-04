شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء خليفة: صفحتى الشخصية تعرضت للسرقة والفيديوهات مفبركة..ومواقفى معروفة فى دعم الدولة والرئيس..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دعاء خليفة، العضو السابق بحركة تمرد، عن تعرض صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للسرقة، وأنها فوجئت بفبركة فيديوهات تمت نسبتها إليها، مؤكدة أنها ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من يحاول التلاعب بصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت دعاء خليفة فى فيديو نشرته منذ قليل، على صفحتها بموقع "فيس بوك": كلكم عارفين انى كنت مريضة بكورونا ثم دخلت الحجر الصحى بعد تدهور حالتى، لكن فوجئت بسرقة الاكونت الشخصى بتاعى، كما فوجئت ببعض الفيديوهات المفبركة المنسوبة ليا.

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وأضافت: "أنا لم أظهر إلا فى فيديو وحيد كان عبارة عن مناشدة للسيد الرئيس لاتمام علاجى والحمد لله تمت الاستجابة للاستجابة".

وأبدت دعاء خليفة فى الفيديو استغربها من فبركة فيديوهات خاصة بها، وقالت: "مستغربة جدا لأنه من غير المقبول وغير المعقول ومن السذاجة أن الكلام ده يتنسب ليا وأنا دعاء خليفة اللى مواقفها معروفة ومواقفها ثابتة، وبادعم دولتى بكل قوة وبادعم مؤسسات دولتى وادعم رئيسى".

وانهت دعاء الفيديو بقولها: "اى شخص يتلاعب بصفحتى الشخصية ساتقدم ببلاغ ضده للنائب العام، وأوكد أن الإنسان مواقف وأنا مواقفى كلها تدعم دولتى وتدعم رئيسى".