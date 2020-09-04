وزارة الداخلية السودانية: 96 وفاة و46 مصابا جراء السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 96 وفاة، و46 مصابا.

وأوضحت وزارة الداخلية - حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني اليوم /الخميس/ - أن 24 ألفا و105 منازل، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 39 ألفا و 916 منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر 160 مرفقا، و 354 متجرا ومخزنا، ونفوق 5479 رأس ماشية.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايات الخرطوم، ونهر النيل (شمال العاصمة)، والقضارف (شرق السودان).