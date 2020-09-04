عدّاد "كورونا" عربياً: مليون و302 ألف حالة.. و4 دول أفريقية بلا إصابات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

ارتفع عدد إصابات وباء "كورونا" المستجدّ (كوفيد-19) في الوطن العربي إلى مليون و302 ألف و691 حالة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الوفيات 24 ألفاً و98 حالة.

ولم تسجّل 4 دول أفريقية هي: السودان وجيبوتي والصومال وجزر القمر حالات إصابة أو وفيات جديدة اليوم، علماً بأن الدول العربية العشر في أفريقيا سجّلت نحو 20% من إجمالي الإصابات عربياً، بعدد إصابات بلغ 261 ألفاً و120 حالة.