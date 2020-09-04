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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:
جرافيك- مايكل عادل:
ارتفع عدد إصابات وباء "كورونا" المستجدّ (كوفيد-19) في الوطن العربي إلى مليون و302 ألف و691 حالة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الوفيات 24 ألفاً و98 حالة.
ولم تسجّل 4 دول أفريقية هي: السودان وجيبوتي والصومال وجزر القمر حالات إصابة أو وفيات جديدة اليوم، علماً بأن الدول العربية العشر في أفريقيا سجّلت نحو 20% من إجمالي الإصابات عربياً، بعدد إصابات بلغ 261 ألفاً و120 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر عدّاد "كورونا" عربياً: مليون و302 ألف حالة.. و4 دول أفريقية بلا إصابات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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