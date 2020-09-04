فرنسا/ أكثر من 7000 اصابة بكورونا في يوم واحد

سجلت فرنسا الأربعاء 7017 حالة إصابة يومية مؤكدة بفيروس كورونا ، في ارتفاع حاد عن رقم الثلاثاء البالغ 4982 حالة، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات 293024 منذ ظهور الجائحة على أراضيها. وهذه المرة الثالثة التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومي سبعة آلاف منذ بداية تفشي الفيروس. للمرة الثالثة منذ ظهور الوباء على أراضيها، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن 7017 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء، في ارتفاع حاد عن رقم أمس الثلاثاء البالغ 4982 حالة، ليبلغ بذلك مجمل الإصابات 293024.

وارتفع عدد الأشخاص الذين توفوا جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه كورونا بواقع 25 حالة الأربعاء إلى 30686 إجمالا. وتزيد هذه الأرقام من احتمال لجوء الحكومة إلى إعادة فرض إجراءات الحجر الصحي مجددا. وفتحت المدارس في فرنسا الثلاثاء أبوابها مجددا ليعود أكثر من 12 مليون طفل إلى مقاعد الدراسة، معظمهم لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر. رويترز

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