المغرب يسجّل 32 وفاة جديدة و1672 إصابة بكورونا

مصر: مقاضاة 15 مسؤول حكومي بتهم فساد أحالت النيابة الإدارية في مصر 15 مسؤولا حكوميا للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت قيامهم بصرف 125 مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد معها، وتسهيل الاستيلاء على 25 مليون جنيه ... 03 سبتمبر 2020 14:44

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