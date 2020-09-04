برنامج الغذاء العالمي: انفجار بيروت يضر بطاقة استيعاب الحبوب

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة اليوم الخميس إن طاقة استيعاب ميناء بيروت للواردات من القمح والحبوب غير المطحونة الأخرى هوت إلى نحو الخمس، أو أقل، مقارنة بمستواها قبل انفجار هائل حطم صوامع الحبوب بها مع منشآت أخرى.

وقال عبد الله الوردات مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان لرويترز إنه لا يرى أن لبنان مقبل على أزمة غذاء، غير أنه قال إن البرنامج يتابع عن كثب ومستعد للتدخل إذا

اقتضت الضرورة.

كانت طاقة ميناء بيروت تستوعب ما بين عشرة آلاف و15 ألف طن تقريبا من القمح والواردات غير المطحونة الأخرى يوميا قبل انفجار الرابع من أغسطس آب الذي دمر صوامع الحبوب الوحيدة بالبلاد وحول المستودعات وباقي منشآت الميناء إلى ركام.

لكن الوردات قال إنه جرت استعادة طاقة محدودة لاستيعاب الحبوب غير المطحونة تتراوح بين 1500 وثلاثة

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آلاف طن يوميا، مما يسمح لبرنامج الغذاء العالمي لإفراغ حمولة شحنة تبلغ 12 ألفا و500 طن من دقيق القمح، أو حوالي نصف الإمدادات الشهرية للبنان.

في غضون ذلك، يقول مسؤولون بالميناء إن مرفأ الحاويات، وهو أكثر قربا من بؤرة الانفجار، نجا من الضرر نسبيا، وهو قادر الآن على تلبية احتياجات واردات الحاويات.

وقال الوردات "كان تقييمنا الأولي (للانفجار) هو أن هذا سيكون حقا عنق زجاجة على نحو خطير... لكن لحسن الحظ بما يكفي، فإن ما توقعناه في الآونة الأخيرة هو أن القطاع التجاري في لبنان يتعافى بشكل سريع".