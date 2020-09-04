الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا للتعاون في التحقيقات الدولية بشأن تسميم نافالني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 1:06 صباحًا

بعد الموقف البريطاني الذي دعا روسيا إلى قول الحقيقة بشأن حادثة تسميم المعارض الروسي ” أليكسي نافالني” الذي وبحسب تقارير ألمانية حيث يتلقى العلاج، تعرض للتسميم بواسطة مادة عصبية سامة من نوع نوفيتشوك.

وبحسب وكالة أ.ف.ب حض الاتحاد الأوروبي موسكو، الخميس، على التعاون في إطار تحقيق دولي بشأن تسميم زعيم المعارض الروسي أليكسي نافالني، ملوحا بإمكانية فرض عقوبات على موسكو.

وأفاد في بيان بأن ”الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى التعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ لضمان إجراء تحقيق دولي محايد“، مضيفا أنه ”يحتفظ بحق اتّخاذ إجراءات مناسبة تشمل تدابير مقيّدة“.

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وتتوالى التصريحات العالمية المنددة بشأن حادثة تسميم نافالني ومحاولة قتله بهذا الشكل للتخلص منه، واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون أن هذا العمل “حقير وجبان”

وكان قد صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأسبوع الماضي إعن استعداد ألمانيا لفرض عقوبات دبلوماسية على روسيا إذا تبين أن أجهزة الدولة الروسية كانت مسؤولة عن تسميم المعارض أليكسي نافالني.

كما نددت فرنسا بهذه الحادثة وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان “أود التنديد بأشد العبارات بالاستخدام المثير للصدمة وغير المسؤول لمثل هذه المادة”.

وتجدر الإشارة أن هذه المادة تمّ تطويرها في حقبة الاتحاد السوفياتي، لتسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال عام 2018 على الأراضي البريطانية.