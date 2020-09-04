اليونان تنفي عزمها إجراء “محادثات تقنية” مع تركيا لتسوية الأزمة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

نفت اليونان إجراء أي محادثات بينها وبين تركيا لتخفيف التوترات المتزايدة بين البلدين في شرق المتوسط بعيد ساعات من إعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في تغريدة على تويتر أنّ اليونان وتركيا ستعقدان محادثات في مقرّ الحلف بهدف تفادي أي مواجهات غير محسوبة في شرق المتوسط، حيث يختلف البلدان على الحدود البحرية وحقوق استكشاف الغاز.

وكان قد أعلن حلف شمال الأطلسي من أنّه سيستضيف ”محادثات تقنية“ بين أثينا وأنقرة لحلّ هذه الأزمة.

وفي هذا الإطار قالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان: إنّ ”المعلومات التي جرى الكشف عنها بشأن مفاوضات تقنية مفترضة في حلف شمال الأطلسي لا تتّفق والواقع“.

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وفي تغريدته قال ستولتنبرغ إنّه ”بعد المحادثات التي أجريتها مع قادة اليونان وتركيا، اتفق البلدان الحليفان (المنضويان في حلف الأطلسي) على الدخول في محادثات تقنية في مقر حلف شمال الأطلسي لوضع آلية من أجل منع وقوع أي نزاع عسكري وخفض احتمال وقوع حوادث في شرق المتوسط“.

ومن جهة أخرى لفتت الخارجية اليونانية في بيانها إلى أنّها أخذت علماً ”بنيّة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي العمل على إنشاء آليات لخفض التصعيد (…) لكنّ وقف التصعيد لن يتمّ إلا بالانسحاب الفوري لجميع السفن التركية من الجرف القارّي اليوناني“.

ويأتي هذا النفي رغم دعوى أميركية وجهها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حث فيها الطرفين المتنازعين على خفض منسوب التوتر وفتح القنوات الدبلوماسية للتخفيف من حدة الأزمة.