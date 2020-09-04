البحرين تسمح بعبور مجالها الجوي للرحلات الجوية القادمة إلى الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين البحرين وافقت مملكة البحرين على طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة يقضي بالسماح بعبور أجوائها للرحلات القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”بنا“ عن ”مصدر مسؤول في شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات“ القول: ”صدرت موافقة شؤون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها، إلى كافة الدول“.

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