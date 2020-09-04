كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "دماغ بوتين": أمريكا استخدمت مواقع التواصل لإحداث الفوضى بالدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، إن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عاشت دول كثيرة بعباءة الغرب.

وأضاف "دوجين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، أن أمريكا استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي في إحداث الفوضى في البلدان العربي، لافتًا إلى أن الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته بإحداث ثورات ملونة، ولكنه أصبح يقوم بثورات ملونة في نفسه، مثلما يحدث في أمريكا، موضحًا أن الثورات الملومة مرتبطة بأوباما والديموقراطيين.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى في أمريكا قطبًا مستقلًا، ولا يرغب في نشر التأثيرات الغربية، كما أنه ترامب يدافع عن الأسر التقليدية الطبيعية، وسفارته في موسكو ترفع علم المثليين، معلقًا: "أي نحن أمام غربين مختلفين".

وتابع الفيلسوف الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول روسيا إلى فاعل رئيسي في السياسة الخارجية

الغرب، مستكملًا: "نرفض فكرة العالمية والقطب الأوحد× لأن الإنسانية ظاهرة معقدة، وليست نموذجًا جامدًا".

وشدد على أن العولمة أصبحت أكثر عنفًا وقسوة، منوهًا بأن المطالبة بحذف حساب ترامب على تويتر دليل على شمولية الديموقراطيين.

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كشف المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، تفاصيل النظرية السياسية الرابعة، موضحًا أن النظرية السياسية الرابعة متواجدة في الغرب وإفريقيا والهند والدول الأخرى، معلقًا: "في الهند مثلا نجد أنفسنا نتعامل مع سياسات نشأت في الغرب".

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وأشار "دوجين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، إلى أن التاريخ السياسي دار خلال الفترة الماضية عن النظريات الثلاث، متابعًا: "نحن الآن نعيش في عالم ليبرالي"،

وأضاف أننا نعيش في العالم أجمع تحت تأثير أيديولوجية غربية واحدة، لافتا إلى أن حقوق الإنسان أصبحت قيم عالمية إلى حد ما، موضحًا أن النظرية السياسية الرابعة تبحث عن بدائل لأيديولوجيات غربية.

يجري الإعلامي عمرو عبدالحميد، الخميس، ببرنامجه «رأي عام» على فضائية «TeN»، حوارًا مع المفكر والفيلسوف الروسي الكسندر دوجين، والملقب بـ«دماغ بوتين».

المفكر الروسي، خلال حواره، يتطرق لعدة قضايا هامة، من بينها حكم تنظيم الإخوان، وقال إن الجماعة سعت للتفرد بالحكم منذ البداية، كما يتحدث عن حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأكد أنه يحافظ على الأسرة التقليدية، حسب قوله.

وتحدث الفيلسوف الروسي أيضا عن أداء الرئيس فلاديمير بوتين وقال إنه «نقطة قوة لموسكو»، وسيتطرق لسياسة الرئيس الروسي في التعامل مع الغرب، مؤكدا أن الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته باستخدام الثورات الملونة، وأن أمريكا تعتبر المصدر الرئيسي للثورات الملونة أصبحت غير محصنة من ذلك النوع من الثورات.

يذكر أن برنامج "رأي عام" يذاع في التاسعة مساء.