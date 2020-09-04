كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيلسوف روسي: ما حدث في مصر للإطاحة بمبارك "ثورة ملونة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، إن ما حدث في مصر للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يعتبر ثورة ملونة وكذلك ما سمي بثورات الربيع العربي، وإن ما يحدث الآن في أمريكا يعتبرثورة ملونة.

وأضاف "دوجين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، أن أمريكا التي تعتبر من الدول المصدرة للثورات الملونة لم تنجو منها، لافتًا إلى أن الثورات الملونة أصبحت سلاحًا حاليًا ضد كل من يتخذ موقفًا مؤيدًا لليبرالية.

وأشار إلى أن أي دولة يمكن أن تكون هدفًا للثورات الملونة، لافتًا إلى أن فرص حدوث ثورات ملونة في روسيا تزداد، موضحًا أن السياسة الخارجية لبوتين مختلفة تمامًا عن السياسة الداخلية.

وذكر الفيلسوف، أن هناك تعارض بين تأييد بوتين ومعارضة حكومته ونظام حكمه، متابعًا: "لا أرى رؤية واضحة للمجتمع الروسي، وقلق على المستقبل، ولا يوجد لدينا أمل ولا ثقة في المستقبل"، لافتًا إلى أن القراءة الجيدة لحكم جورباتشوف ويلتسين تؤكد أن بوتين هو الحل.

اقرأ أيضًا..

كشف المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، تفاصيل النظرية السياسية الرابعة، موضحًا أن النظرية السياسية الرابعة متواجدة في الغرب وإفريقيا والهند والدول الأخرى، معلقًا: "في الهند مثلا نجد أنفسنا نتعامل مع سياسات نشأت في الغرب".

Advertisements

وأشار "دوجين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، إلى أن التاريخ السياسي دار خلال الفترة الماضية عن النظريات الثلاث، متابعًا: "نحن الآن نعيش في عالم ليبرالي"،

وأضاف أننا نعيش في العالم أجمع تحت تأثير أيديولوجية غربية واحدة، لافتا إلى أن حقوق الإنسان أصبحت قيم عالمية إلى حد ما، موضحًا أن النظرية السياسية الرابعة تبحث عن بدائل لأيديولوجيات غربية.

يجري الإعلامي عمرو عبدالحميد، الخميس، ببرنامجه «رأي عام» على فضائية «TeN»، حوارًا مع المفكر والفيلسوف الروسي الكسندر دوجين، والملقب بـ«دماغ بوتين».

المفكر الروسي، خلال حواره، يتطرق لعدة قضايا هامة، من بينها حكم تنظيم الإخوان، وقال إن الجماعة سعت للتفرد بالحكم منذ البداية، كما يتحدث عن حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأكد أنه يحافظ على الأسرة التقليدية، حسب قوله.

وتحدث الفيلسوف الروسي أيضا عن أداء الرئيس فلاديمير بوتين وقال إنه «نقطة قوة لموسكو»، وسيتطرق لسياسة الرئيس الروسي في التعامل مع الغرب، مؤكدا أن الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته باستخدام الثورات الملونة، وأن أمريكا تعتبر المصدر الرئيسي للثورات الملونة أصبحت غير محصنة من ذلك النوع من الثورات.

يذكر أن برنامج "رأي عام" يذاع في التاسعة مساء.