“فوربس” تصنف ثلاثة فنانين مغاربة ضمن قائمة أكثر 100 فنان مؤثر في عام 2020

ضمت قائمة مجلة فوربس، أكثر من 100 فنان مؤثر في الشرق الأوسط، من بينهم 3 أسماء مغربية؛ هم سميرة سعيد، وأسماء لمنور، وعبد الفتاح الجريني.

وحصلت الفنانة سميرة سعيد، على الرتبة 23 في القائمة، الصادرة، يوم أمس الأربعاء، فيما حلت أسماء لمنور في الرتبة 70، أما الفنان عبد الفتاح الجريني، فحل في الرتبة 86.

وتصدر القائمة المذكورة الفنان المصري، عمرو دياب، بالنظر للنجاح الكبير، الذي حققه، خلال مسيرته الفنية، وشعبيته الواسعة في الوطن العربي، ومختلف أنحاء العالم.

وحصلت الفنانة نانسي عجرم على المركز الثاني، ضمن قائمة أكثر الفنانين تأثيرا، ونجاحا في الشرق الأوسط، فيما حلت إليسا في الرتبة الثالثة.

ويعتمد تصنيف فوربس على عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى النجاح المحقق في مسيرة الفنان، إلى جانب رصد الأنشطة الإنسانية، التي يقوم بها خارج نطاق عمله الفني.