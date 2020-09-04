بعد مناشدته القلوب الرحيمة.. الشاب نبيل يباشر علاجه في مصحة خاصة في الرباط

على خلفية مناشدته أصحاب القبول الرحيمة، من أجل مساعدته في إجراء عملية جراحية مستعجلة، تكفلت إحدى المصحات الخاصة في العاصمة الرباط، أمس الأربعاء، بالحالة الصحية للشاب نبيل.

وحسب مصادر طبية لـ”اليوم 24″، فإن الشاب نبيل، البالغ من العمر 22 سنة، يعاني، منذ عام 2015، مرضا مزمنا، وظل بسببه يتلقى العلاج، والتتبع الصحي في العديد من مؤسسات الاستشفاء، حسب توالي نوبات المرض، وتطورها، خصوصا في المستشفى الجامعي محمد السادس، من بينها إجراء عمليتين جراحيتين في مستشفى ابن طفيل، خلال شهر شتنبر 2017، والثانية خلال شهر ماي 2020.

وأضافت المصادر نفسها، أن الحالة الصحية لنبيل تدهورت من جديد، ما تطلب مكوثه لمدة شهر في المستشفى الجامعي في مراكش، قبل أن يغادر صوب منزله، الأسبوع الماضي، في مدينة آسفي في انتظار الخضوع لعملية أخرى.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه، بتنسيق بين المصالح الصحية، والسلطات المحلية، وفي إطار تتبع المعني بالأمر كحالة اجتماعية، تكفلت إحدى مصحات الرباط، منذ أمس، باستكمال علاجه الشاب، ومباشرة الإجراءات كافة من أجل ذلك.

وكان نبيل قد ظهر في مقطع فيديو، يناشد المساعدة لإجراء عملية جراحية، لتنتهي معها معاناته الألم، الذي لا يحتمل، بحسبه.