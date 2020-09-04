شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 99425 حالة من ضمنهم 75415 حالة تم شفاؤها، و 5479 حالة وفاة".
كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو حزيران.
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