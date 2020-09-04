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البحرين تسمح للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بعبور مجالها الجوي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 سبتمبر 2020

البحرين تسمح للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بعبور مجالها الجوي

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الخليج 365

أعلنت الحكومة البحرينية، اليوم، فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية القادمة إلى الإمارات والمغادرة منها إلى الدول كافة.

وقال مصدر مسؤول في شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، إنه صدرت موافقة شئون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات اوالمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول، وذلك وفق وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".

وكانت أعلنت في وقت سابق عن فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية القادمة إلى الإمارات والمغادرة منها إلى الدول كافة، من بينهم إسرائيل وذلك لعد اتفاق السلام مع الإمارات.

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