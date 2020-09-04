"القومى لحقوق الإنسان" يختتم الدورة التدريبية لمتابعة الانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان ،اليوم الخميس، فاعليات الدورة التدريبية في مجال دعم قدرات منظمات المجتمع المدني لمتابعة العمليات الانتخابية
التي شارك فيها 17جمعية ومؤسسة أهلية ، على مدار3 أيام وشمل المحتوى التدريبي للدورة على المعارف والمهارات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية ومنها ( التعريف بدورالمجلس، بالإضافة إلى سبل التعاون بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى، التعريف بالتشريعات المنظمة للعمليات الانتخابية ، والهيئة الوطنية للانتخابات ومهارات الاتصال والتوجيه وأساليب العرض والتدريب ) ويستمر المجلس فى جهوده لمتابعة الانتخابات (مجلس الشيوخ. 2020) من خلال غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية في المحافظة.
وأضاف المجلس فى بيان له ، أن الدورات التدريبية شملت محافظات" أسوان، اسكندريه، الاسماعيلية"، وأنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من الدورات وفقا البرنامج المخطط له النطاقات الاقليمية التالية :
_ دورة بني سويف وتضم " أسيوط. المنيا.الفيوم"
_ دورة الدقهلية وتضم "الغربية. الشرقية. المنوفية"
_ دورة القاهرة تضم "الجيزة. والقليوبية"
وذكر المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن البرنامج التدريبي يهدف الي اكساب المشاركين مهارات وتنمية قدرات واساليب وطرق التدريب في متابعة العملية الانتخابيه، متابعا :"هذا ويستمر المجلس في تجهيز غرفة العمليات المركزية بمقره الرئيسى و المتصلة بفروعه فى مختلف المحافظات لمتابعة الانتخابات".
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