بلال نوالي
عادت عجلة المباريات الدولية للدوران، بصدام ناري بين المنتخب الألماني وضيفه الإسباني برسم مباريات دوري الأمم الأوروبية،
واحتضن ملعب مرسيدس بينز أرينا المباراة، التي تعادلت فيها الماكينات الألمانية بهدف لمثله مع الماتاور بعما كانت سباقة إلى افتتاح حصة التهديفعن طريق اللاعب تيمو فيرنير في الدقيقة 51.
وسيطر المنتخب الألماني على معظم مجريات المقابلة وخلق العديد من الفرص حيث تألق الحارس الإسباني دافيد ديخيا في التصدي لها وأنقذ شباك الماتدور الإسباني في أكتر من مناسبة.
وأسفرت المحاولات التي خلقها المنتخب الإسباني عن هدف التعادل في الدقيقة 95 بواسطة اللاعب خوصي غايا.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا “تتعادل” مع إسبانيا في مباريات دوري الأمم الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.