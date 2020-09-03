العصبة الاحترافية: برمجة المؤجلات تراعي تراتبية الجولات وعدد أيام الراحة والظروف الصحية للفرق

كشفت العصبة الاحترافية لكرة القدم، من خلال بلاغ لها، عن المعايير التي تتحكم في برمجة المباريات المؤجلة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين الأندية.

وأكدت العصبة، بناء على البلاغ السابق المشترك مع الجامعة الوصية، على أنه تم الاتفاق على توقيف البطولة بعد الدورة 26 لفسح المجال لإجراء المباريات المؤجلة.

وأوضح البلاغ ذاته أن برمجة المباريات المؤجلة يعتمد على مراعاة تراتبية الجولات كقاعدة بالنسبة لجميع الأندية المعنية، وعدد أيام الراحة بين مبارتين متتاليتين، وكذا مراعاة الظروف الصحية للفرق، وذلك على ضوء الإثباتات التي تدلي بها السلطات الصحية والمحلية.