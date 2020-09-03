واشنطن تحدّد موعد الانسحاب من منظمة الصحة العالمية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، أنها ستنسحب من منظمة الصحة العالمية في السادس من تموز/ يوليو/ عام 2021، بحسب ما أعلنت ممثلية الولايات المتحدة في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وذكرت ممثلية الولايات المتحدة في جنيف، في بيان، أن منظمة الصحة العالمية فشلت في اتخاذ التدابير ضد فيروس كورونا والأزمات الصحية العالمية، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، رفضت المنظمة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، بدءًا من إظهار استقلالها عن الحزب الشيوعي الصيني".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة ستنسحب من المنظمة في 6 يوليو (تموز) 2021، وكما قال الرئيس دونالد ترامب سيتم البحث عن شركاء أكثر شفافية وموثوقية بدل منظمة الصحة العالمية".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تدفع الأموال الواجب دفعها للمنظمة العام الحالي.

وفي 25 أيار/ مايو الماضي، أعلن ترامب "إنهاء علاقة" واشنطن مع منظمة الصحة العالمية، على خلفية "فشلها" بتنفيذ إصلاحات في إدارتها لأزمة كورونا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت أكثر من مرة عن "مخاوفها تجاه طريقة إدارة المنظمة لأزمة كورونا، وتقاعسها عن التحذير المبكر من المرض، وانحيازها للصين"، بحسب وصفها.