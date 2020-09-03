شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بن زايد: علاقات الإمارات والسعودية تزداد قوة وصلابة والان مع التفاصيل

الخميس 3 سبتمبر 2020

أرشيفية

أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقات تاريخية واستراتيجية راسخة، تزداد قوة وصلابة في ظل دعم ورعاية واهتمام من قيادتي البلدين الشقيقين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الخميس.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد في تصريحات خاصة عقب مشاركته في أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين "G20" الذي عقد اليوم برئاسة السعودية، "إن العلاقات الإماراتية السعودية تشكل نموذجا مميزا وفريدا للعلاقات العربية – العربية بين الأشقاء، فما يربط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ليس فقط علاقات استراتيجية وتاريخية وإنما هي علاقة استثنائية تعززها روابط الدم ووحدة المصير".

وأضاف أن "هذه العلاقات اتخذت آفاقا أرحب للتعاون الاستراتيجي تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي الذي وفر منصة مثالية لتحقيق التكامل بين الشقيقين في المجالات كافة من أجل مستقبل مشرق"، مؤكدا أن "الإنجازات التي حققها المجلس التنسيقي تدعو للفخر وتؤكد أن البلدين وقيادتهما يمضيان قدما نحو علاقات أكثر قوة وصلابة".

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن رئاسة المملكة العربية السعودية للدورة الحالية لمجموعة العشرين المزمع عقدها في الرياض في شهر نوفمبر 2020 تتزامن مع ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع من جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال: "إننا ممتنون للجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة تداعيات هذه الجائحة وحرصها على حشد الجهود العالمية وتحقيق التكاتف والتآزر بين جميع الدول من أجل تجاوز الأزمة ومعالجة آثارها لمواصلة مسار التنمية المستدامة لخير المجتمعات ورخاء الشعوب".

وتوجه الشيخ عبد الله بن زايد بالشكر والتقدير إلى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، على دعوته للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين،"G20" مشيدا بجهوده البارزة لضمان تحقيق قمة مجموعة العشرين لأهدافها خاصة وأنها تجمع ممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم.

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وأعرب عن ثقته بأن قمة مجموعة العشرين في ظل رئاسة المملكة العربية السعودية ستقدم إسهاما بارزا في مسيرة العمل الدولي المشترك الهادف إلى تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة للشعوب.

عبد الله بن زايد: علاقات الإمارات والسعودية تزداد قوة وصلابة

أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقات تاريخية واستراتيجية راسخة، تزداد قوة وصلابة في ظل دعم ورعاية واهتمام من قيادتي البلدين الشقيقين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الخميس.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد في تصريحات خاصة عقب مشاركته في أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين "G20" الذي عقد اليوم برئاسة السعودية، "إن العلاقات الإماراتية السعودية تشكل نموذجا مميزا وفريدا للعلاقات العربية – العربية بين الأشقاء، فما يربط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ليس فقط علاقات استراتيجية وتاريخية وإنما هي علاقة استثنائية تعززها روابط الدم ووحدة المصير".

وأضاف أن "هذه العلاقات اتخذت آفاقا أرحب للتعاون الاستراتيجي تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي الذي وفر منصة مثالية لتحقيق التكامل بين الشقيقين في المجالات كافة من أجل مستقبل مشرق"، مؤكدا أن "الإنجازات التي حققها المجلس التنسيقي تدعو للفخر وتؤكد أن البلدين وقيادتهما يمضيان قدما نحو علاقات أكثر قوة وصلابة".

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن رئاسة المملكة العربية السعودية للدورة الحالية لمجموعة العشرين المزمع عقدها في الرياض في شهر نوفمبر 2020 تتزامن مع ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع من جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال: "إننا ممتنون للجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة تداعيات هذه الجائحة وحرصها على حشد الجهود العالمية وتحقيق التكاتف والتآزر بين جميع الدول من أجل تجاوز الأزمة ومعالجة آثارها لمواصلة مسار التنمية المستدامة لخير المجتمعات ورخاء الشعوب".

وتوجه الشيخ عبد الله بن زايد بالشكر والتقدير إلى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، على دعوته للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين،"G20" مشيدا بجهوده البارزة لضمان تحقيق قمة مجموعة العشرين لأهدافها خاصة وأنها تجمع ممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم.

وأعرب عن ثقته بأن قمة مجموعة العشرين في ظل رئاسة المملكة العربية السعودية ستقدم إسهاما بارزا في مسيرة العمل الدولي المشترك الهادف إلى تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة للشعوب.