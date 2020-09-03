شكرا لقرائتكم خبر عن المنامة: السماح للرحلات من وإلى الإمارات بعبور أجواء البحرين ولكافة الدول والان نبدء بالتفاصيل

صرّح مصدر مسؤول في شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات ، بأنه صدرت موافقة شئون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

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