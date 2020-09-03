مصادر دبلوماسية: لافروف يزور سوريا الأسبوع المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر دبلوماسية غربية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سوف يزور سوريا الأسبوع المقبل.



وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر قولها إن "زيارة لافروف ستتركز على مكافحة الإرهاب ومناقشة القيادة السورية حول نتائج عمل اللجنة الدستورية وكذلك لبحث ملف مناطق شرق الفرات".

وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية الروسي إلى سوريا مطلع شهر فبراير/شباط عام 2012.

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وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوريا مرتين، في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 ومطلع العام الجاري؛ حيث عقد اجتماعا مع نظيره السوري بشار الأسد في مقر قيادة القوات الروسية بدمشق.

وعين الرئيس الروسي الدبلوماسي ألكسندر لافرنتيف ممثلا خاصا لمناقشة الملف السوري وعمل اللجنة الدستورية، حيث زار دمشق عدة مرات خلال العامين الماضيين.

وتشارك القوات الروسية البرية والجوية والبحرية منذ عام 2015 إلى جانب القوات الحكومية السورية في معارك ضد فصائل المعارضة وتنظيم داعش الإرهابي.