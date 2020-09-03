"احترم المعارضة".. رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يحرج أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حض رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على احترام سيادة القانون والالتزام بقرارات المحكمة بشأن المعارضين السياسيين والشخصيات المسجونة.



وزار سبانو، وهو أيسلندي إيطالي، أنقرة رغم المخاوف من إضفاء تلك الزيارة نوعا من الشرعية على حملة تركيا الأمنية على وسائل الإعلام والحريات.

وبحسب المحكمة الأوروبية فإن رئيسها أكد لأردوغان "أهمية سيادة القانون والديمقراطية على وجه الخصوص، والحاجة إلى حماية استقلال القضاء وحرية التعبير".

ولفت كذلك إلى أن تركيا "ملزمة بشكل واضح بالامتثال" لقرارات المحكمة، نظرا إلى أنها طرف موقع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.





وصنفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا في المرتبة الثانية بعد روسيا على قائمتها لانتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في 2019.

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ومن المتوقع أن يحصل سبانو الجمعة على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة إسطنبول، وأن يلتقي أعضاء في نقابة المحامين هناك.

وتتعرض تركيا لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، بشأن اعتقال الصحفيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.

كما شدد نظام أردوغان رقابته على الإنترنت، بما في ذلك الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأغلقت خلال السنوات القليلة الماضية محطات تلّفزة ووسائل إعلام معارضة.

وذكرت مجموعة "بي 24" التركية المدافعة عن حرية الصحافة أن 92 صحفيا يقبعون خلف القضبان في البلاد اليوم.

وسجن أردوغان عشرات الآلاف من الأشخاص وطرد أرقاما مماثلة لأتراك من وظائفهم الحكومية في إطار حملة قمع على مستوى البلاد أعقبت المسرحية الانقلابية في 2016.