تحرك شعبي إلكتروني يحبط مخطط تحريض إخوان مصر

تتواصل حملات المصريين الإلكترونية على موقعي فيسبوك وتويتر لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم مسيرته نحو التنمية والاستقرار والبناء، ورفض أي دعوات تحريضية من تنظيم الإخوان الإرهابي تستهدف أمن البلاد.



وتصدر هاشتاق #السيسي_غالي_بمصر_عالي، قائمة الأكثر تداولا في مصر أمس الأربعاء واليوم الخميس، بعد أيام قليلة من تصدر أيضا هاشتاقات #السيسي_أمل_كل_المصريين، و#شعب_ مصر_معاك_ ياريس، #كمل_يا_سيسى.

وعبر تلك الهاشتاقات حرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك على الإشادة بإنجازات السيسي منذ توليه رئاسة مصر، وتدشينه عددا كبيرا من المشروعات القومية، كان آخرها في نطاق محافظة الإسكندرية.

وقال الرئيس المصري، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية مؤخرا، إن "الدولة المصرية لن تغيب مرة أخرى".

ودشن رواد مواقع تويتر في مصر هاشتاق #السيسي_غالي_بمصر_عالي، تصدر خلال اليومين الماضيين قائمة الأكثر تداولا.

وغرد حمادة أبوطالب من مستخدمي الموقع قائلا: "بقى لينا ضهر.. بقى لينا سند.. بقى لينا ريس يضرب أعداءنا.. بقي لينا نور لعنينا".

وكتب أحد رواد الموقع عبر نفس الهاشتاج : "كلنا فداك يا زعيم الأمة وكاشف عن مصر الإخوان الغمة... حفظك الله لمصر".

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وعبر نفس الهاشتاق، كتب ماهر غريب: "سلاما على من ضحى بشعبيته وبكل ما لديه من أجل الوطن.. #السيسي_غالي_بمصر_عالي".

وحرص آخرون على تدشين هاشتاق #السيسي_أمل_كل_المصريين، و#شعب_ مصر_معاك_ ياريس، لتجديد دعمهم للرئيس السيسى، مذكرين بالتطوير الذي أحدثه في كافة قطاعات الدولة.

وأعرب المشارك كريم عادل عن دعمه للرئيس، قائلا "#السيسي_أمل_كل_المصريين.. نعرف أن الأعداء كثر، لكننا واثقين بالله.. كمل يا ريس وإحنا معاك"

ولم تقتصر مشاركات الدعم والتأييد للرئيس السيسي على المصريين، بل حرص عدد من المشاركين العرب على التعبير عن حبهم له وتقديرهم لإنجازات الرئيس على أرض الواقع.

وغرد عبدالرحمن عبدالله من السعودية، قائلا: "قاهر الأتراك والإخوان، منقذ مصر، والمجدد، وفخر العرب، #شعب_مصر_معاك_ياريس والشعب السعودي كمان معاك".

وتضمنت هاشتاقات الدعم والتأييد للسيسي صورا مختلفة له مع عبارات تعبر عن الحب والتأييد له على تنفيذه لعدد من المشروعات القومية، وتصديه للمخالفات والفساد، فيما استعرض آخرون صور لعدد من المشروعات قبل افتتاحها وبعد الافتتاح لتوضيح حجم الانجاز الذي تحقق، ومن أبرزها مشروع تطوير محور المحمودية.

وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى الأحد الماضي مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

ووجه الرئيس المصري مجموعة من الرسائل الحاسمة للشعب المصرى، عن العديد من الملفات وعلى رأسها مخالفات البناء، مؤكدا على خطورة هذا الملف.