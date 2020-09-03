أسير يكشف علاقة القاعدة والحوثيين المشبوهة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الإرهابي الأسير موسى الملحاني العلاقة المشبوهة التي تربط الميليشيات الحوثية الإرهابية مع تنظيم القاعدة في اليمن. وضبطت قوات الجيش الوطني أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وهو يقاتل في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية بإحدى جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وقال الملحاني (20 عاما) إنه يقاتل في صفوف ميليشيات الحوثي منذ عام 2017 بعد أن رتب لانتقاله القيادي الحوثي المدعو «حمزة حمزة التاج»، وذكر أنه التحق بتنظيم القاعدة الإرهابي منذ صغره بسبب فقره وظروف أسرته المعيشية الصعبة، لافتا إلى أنه انقطع عن التعليم وهو في الصف السابع.

وأكد أنه يعرف الكثير من قيادات وأعضاء تنظيم القاعدة في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، البعض منهم يعملون كمشرفين ويديرون مراكز تجنيد لصالح الحوثيين، منها مراكز في صنعاء ومحيطها.

وأضاف بأن البعض منهم يشاركون في جبهات القتال إلى جانب الميليشيات الحوثية، ومن ضمنهم قيادي في تنظيم القاعدة يدعى «يوسف الصعفاني» وينحدر من منطقة صعفان بصنعاء، ومنهم أشخاص آخرون كثر من تنظيمي القاعدة وداعش، مشيرا إلى أن الأخير والذي يطلقون عليه لقب «الزير» لقي مصرعه وهو يقاتل في صفوف ميليشيات الحوثي في معارك «المخا» الساحلية.

وينحدر موسى الملحاني، من منطقة مسيك بأمانة العاصمة صنعاء، وقبل أن يشارك في القتال إلى جانب ميليشيات الحوثي خضع لدورة في التعبئة الجهادية، وعادة ما تقيمها الميليشيات لأي شخص قبل أن تدفع به إلى جبهات القتال.

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وظهر حجم التنسيق والتعاون بين ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والتنظيمات الإرهابية (القاعدة وداعش)، منذ بداية حروبها التوسعية في اليمن، سواء في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد القوات الحكومية أو في تخطيط وتنفيذ الهجمات الانتحارية لاحتلال المدن وقتل وتهجير ساكنيها.

من جهة أخرى، قتل برلماني يمني وقيادي بارز بالمقاومة الشعبية، في معارك ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بمحافظة مأرب.

وأكد مصدر محلي أن البرلماني ونائب قائد مقاومة صنعاء، الشيخ ربيش علي وهبان العليي، قتل أثناء تقدمه الصفوف الأولى للمقاومة الشعبية بجبهة «المخدرة»، في صرواح، غرب مأرب. ونعى البرلمان اليمني، رحيل العليي، وقال إنه «استشهد في ميادين الشرف والبطولة وهو يدافع عن الوطن ضد ميليشيات الحوثي الكهنوتية».

وأشار البرلمان، في بيان النعي، إلى أنه «فقد واحدا من أشجع رجاله، والذي كان مثلا للعطاء والصدق والمثابرة من أجل الوطن». ولفت إلى أن النائب «العليي» كان من أبرز الشخصيات القبلية المحنكة التي لها إسهاماتها الوطنية.

مشاهدات يمنية