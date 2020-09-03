شكرا لقرائتكم خبر تركيا تغلق قناة تلفزيونية انتقدت إردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية قناة “TELE 1” وأوقفت بثها 5 أيام، عقوبة على قيام أحد ضيوفها باتهام الرئيس رجب طيب إردوغان بالسعي وراء إنشاء «سلطنة عثمانية». وقالت صحيفة «زمان» التركية إن الهيئة حذرت القناة بإلغاء ترخيصها نهائيا في حالة تكرر الأمر.

وتقدم خبراء مراقبة القنوات التلفزيونية في تركيا، بشكوى ضد القناة، بسبب استخدامها بعض العبارات التي وصفوها بـ”غير المقبولة” في حق رئاسة هيئة الشؤون الدينية” والرئيس إردوغان خلال برنامج تلفزيوني أذيع في 30 أبريل و24 مايو الماضيين.

وعدوا تصريحات جميل كيليج غير مقبولة، وقالوا إنه «استخدم لغة عنصرية تؤجج الحقد والكراهية بين المواطنين»، حيث كان الضيف قال خلال البرنامج “هناك محاولات لتأسيس نظام ثيروقراطي ديني. يريدون تأسيس نظام خلافة سلطاني في تركيا. لكني أرى أن هيئة الشؤون الدينية لا تمثل المسلمين، على سبيل المثال. وقد أرى أن المعتقدات الدينية الشخصية لرئيس الجمهورية لا علاقة لها مع الإسلام. فهل يحاول رئيس الجمهورية أن يكون سلطانا مثل معاوية؟”، على حد تعبيره.