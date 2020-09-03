محادثات يونانية تركية مرتقبة في مقر حلف شمال الأطلسي

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بروكسل: أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن اليونان وتركيا ستعقدان محادثات في مقر الحلف بهدف تفادي أي مواجهات غير محسوبة في شرق المتوسط، حيث يختلف البلدان على الحدود البحرية وحقوق استكشاف الغاز.

وأفاد ستولتنبرغ في بيان "بعد المحادثات التي أجريتها مع قادة اليونان وتركيا، اتفاق البلدان الحليفان (المنضويان في حلف الأطلسي) على الدخول في محادثات تقنية في مقر حلف شمال الأطلسي لوضع آلية من أجل منع وقوع أي نزاع عسكري وخفض احتمال وقوع حوادث في شرق المتوسط".