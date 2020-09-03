هيا نطرد الرأي الشخصي من غرفة أخبار لندن

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"أن تكون موجوداً ليس حقاً مكتسباً، ويتحتم على "بي بي سي" إحداث تغييرات جذرية لضمان الاستمرارية". بهذه العبارات الحاسمة، وغيرها، رفع المدير العام الجديد لـ"بي بي سي" تيم ديفي الصوت، ليعلن مرحلة إصلاحات جديدة في هيئة الإذاعة البريطانية.

"الخليج 365" من دبي: تعهد تيم ديفي، المدير العام لـ"بي بي سي"، بإحداث تغيير جذري في هيئة الإذاعة البريطانية، داعياً الموظفين من "ذوي التوجهات السياسية" إلى الاستقالة. هذه الدعوة الصريحة تأتي بعد خلاف داخلي بسبب تحيز هيئة الإذاعة البريطانية لليسار.

يعتبر ديفي أن على الصحافي ترك توجهاته السياسية الخاصة عند باب غرفة الأخبار، فلا مكان للآراء الشخصية هنا. كما يشدد على ضرورة أن يكون الإعلام جمهوري لا نخبوي، وأن ينقل كل وجهات النظر، وليس بالضرورة ما تراه فئة محددة من النخبة، "فلا أحد يرغب بوسيلة إعلامية تخدم القلة القليلة من الناس".

خطة مستقبلية

وفي خطاب حاسم الخميس، وضع ديفي خطته لمستقبل "بي بي سي"، وهي خطة ترتكز على التزام المهنية والحياد، ونبذ التوجهات السياسية في صفوف العاملين في الهيئة.

وحذر ديفي مراسلي ومحرري "بي بي سي" من خطورة أن يمتلئ المكتب بـ"أشخاص مثلنا"، تستحوذ على اهتمامهم "الخدع السياسية والخلافات الدرامية الداخلية وأحدث النزاعات الإعلامية"، ما من شأنه أن يضر بالمؤسسة ويؤدي إلى تراجعها.

"هذا أمر خطير"، أضاف ديفي، موضحاً "لأنه يعني أننا نغيب عن أم القضايا، وهي الاهتمام بقيمة المحتوى الذي نقدمه لكل فرد من أفراد الجمهور وللمملكة المتحدة ككل".

وحث ديفي فريق العمل على التزام الحياد، واعداً باستعادة ثقة الأمة.

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وشدد المدير العام الجديد لـ"بي بي سي" على ضرورة إحداث تغيير جذري في الهيئة، يوجه الاهتمام من الداخل "ليصبح الاهتمام بالخارج، أي بأولئك الذين نخدمهم: الجمهور".

أضاف: "تظهر الأبحاث أن كثيرين يرون أن الهيئة تعبر عن وجهة نظر محددة"، مؤكداً "نحن بأمس الحاجة للدفاع عن الحياد والالتزام به. إنها مسألة قابلة للتطبيق، وضرورية".

وقال إن بي بي سي خدمة عامة عالمية، وهي للجميع، وتخدم وتمثل كل جزء من بريطانيا. وأكد على ضرورة "التركيز على تقديم محتوى متميز وفريد للجمهور، هؤلاء هم عملاؤنا الذين يدفعون لنا مقابل رسوم الترخيص الخاصة بهم"، لافتاً إلى ضرورة "مواصلة الإصلاحات العاجلة في الهيئة لكسب الثقة والمكانة التي لا غنى عنها في هذا العصر الرقمي".

وكان ديفي (53 عاما) تسلم مهام المدير العام بالإنابة بعد استقالة جورج إنتويسل في عام 2012، وفي المنصب الجديد مديراً عاماً سيحل الآن محل توني هول.

أجندات شخصية

وحث ديفي العاملين في هيئة الإذاعة البريطانية على ضرورة الابتعاد عن الأجندات الشخصية، والتركيز على نقل الأحداث المثيرة للاهتمام والتي تحصل في جميع أنحاء البلاد. ووجه بـ"نبذ التحيز السياسي والاسترشاد بالحقيقة عوضاً عن خدمة أجندة معينة".

ولم يوارب ديفي في توجيه كلام مباشر وصارم للمذيعين المتحزبين والذين يقحمون رأيهم الشخصي في عملهم، مؤكداً: "إذا كنت تريد أن تكون كاتب عمود وصاحب رأي أو ناشطاً حزبياً على وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا خيار مشروع، لكن عليك حينها ألا تعمل في بي بي سي".