أمطار غزيرة وحرارة شديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس على مدى 48 ساعة المقبلة "الجمعة والسبت".

الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد الأحوال الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية تشهد طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، مع رياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 85%.

وتوقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، ورياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة على مناطق من القاهرة.

وأشار الخبراء إلى أن الطقس ليلا، لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

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وتبلغ درجات الحرارة، على القاهرة 36 درجة للعظمى، و24 للصغرى، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

ونسب الرطوبة العظمى والصغرى (%)، القاهرة الكبرى بين 75 – 30، والوجه البحري بين 80 – 32، السواحل الشمالية الغربية 88 – 45، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 90– 45، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 70- 30، شمال الصعيد بين 60 – 22، وجنوب الصعيد بين 30 – .14

السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد، الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وتتراوح فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى بين 37 – 24، الوجه البحري بين 37 – 24، السواحل الشمالية الغربية بين 32 – 24، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 33 – 24، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 41 – 28، وشمال الصعيد بين 40 – 24، وجنوب الصعيد بين 44 – 28 درجة مئوية

وتتراوح نسب الرطوبة العظمى والصغرى، على القاهرة الكبرى بين 75 – 30%، والوجه البحري بين 80 – 32%، السواحل الشمالية الغربية بين 88 – 45، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 90– 45، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 70- 30، شمال الصعيد بين 60 – 22، جنوب الصعيد بين 40 – 14%.