بحضور وزير الأوقاف والمفتي.. افتتاح دار الضيافة و4 مساجد في جنوب سيناء غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدا الجمعة، في افتتاح 4 مساجد في محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وأجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمدينة الطور، لمتابعة اللمسات النهائية قبل افتتاح 4 مساجد ودار للضيافة بالمدينة.

وأضاف المحافظ أنه سيجري غدًا الجمعة افتتاح دار الضيافة بمدينة الطور وتضم ٣٠ غرفة بطاقة ١٠٠ سرير إلى جانب 4 مساجد هم "مسجد الحق المبين، ومسجد الفرقان في حي الزهراء، ومسجد خالد بن الوليد بحي الشروق، ومسجد عودة بوادي الطور"، بالإضافة إلى افتتاح مسجد أثبيت في وادي فيران بسانت كاترين، ومسجد السلام بميناء نويبع، ومسجد علي بن أبي طالب بمدينة أبورديس.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة غدًا من مسجد الحق المبين بعنوان (الإيمان والعلم)، وستُنقل الخطبة على الهواء مباشرةً على قنوات التلفزيون المصري وعبر أثير الإذاعة.