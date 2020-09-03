مصرع 11 شخصًا وإصابة 32 آخرين فى حادث سير بالسودان

لقى 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 32 آخرين، فى حادث سير وقع قرب مدينة الأبيض فى ولاية شمال كردفان (جنوب غرب الخرطوم).
وانقلبت حافلة تُقل عددا من الركابقرب مدينة الأبيض فى طريقها من الخرطوم إلى كوستى (جنوب جمهورية السودان)، ما أدى إلى وفاة 11 شخصا بيهم طفلة، واصابة أكثر من 32 شخصا، ثلاثة منهم فى حالة حرجة.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن القيادات التنفيذية والأمنية والصحية انقلت إلى موقع الحادث فور حدوثه، وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقى العلاج.
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