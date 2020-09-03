تسلّمت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس، 38 سيارة إسعاف مُجهّزة كهدية من شركة كينروس غولد كوربورايشن "كينروس" التى تستخرج الذهب من شمال موريتانيا. وقالت الإذاعة الموريتانية اليوم إن الهدية تأتى لدعم جهود الحكومة الموريتانية فى مواجهة فيروس مواجهة فيروس كورونا المستجد. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الهدية ضمن مساعدات أخرى مليونى دولار أمريكي. Advertisements يأتى ذلك فيما وافق صندوق النقد الدولى على تخصيص 52 مليون دولار لمساعدة جهود موريتانيا لمجابهة جهود موريتانيا لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، الذى لا يزال يفرض صعوبات صحية واجتماعية واقتصادية صعبة فى موريتانيا مع انكماش يصل 3ر2 بالمائة من الانتاج هذا العام. وقال صندوق النقد الدولى إنه سيوفر مواردا إضافية للتخفيف من الآثر الاجتماعية والاقتصادية للوباء ومواصلة الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الانتعاش الشامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 38 سيارة إسعاف و52 مليون دورلا لدعم موريتانيا فى مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.