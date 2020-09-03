وزير الخارجية السعودى: فيروس كورونا تحدٍ عالمى يحتاج تعاونًا دوليًا

أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، أن فيروس كورونا المستجد أصبح تحديًا عالميًا يتطلب تنسيقًا دوليًا، مشددًا على أن التعاون الدولى أضحى مهما جدا لمواجهة الجائحة.
جاء ذلك اجتماع وزراء الخارجية فى مجموعة العشرين لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولى للتعافىمن آثار الوباء، ورفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية، حيث تباحث الوزراء وممثلو المنظمات الدولية طرق تنسيق التدابير الاحترازية عبر الحدود لأجل حماية الأرواح.. حسبما أفادت قناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم الخميس .
وأشار وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، خلال الاجتماع، إلى أهمية فتح الحدود ولم شمل العائلات، وتعزيز التدابير لتحقيق ازدهار اقتصادى مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات الصحة والسلامة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.
فيما أعرب الوزراء عن تعازيهم للخسائر الكبيرة فى الأرواح والآثار المأساوية التى سببتها الجائحة، مشيدين بجهود العاملين فى الصفوف الأمامية وتفانيهم لأجل الصحة والسلامة العامة.
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