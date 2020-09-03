حميدتي يبحث تنفيذ مسار السلام مع سلفاكير

التقي الفريق أول، محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، مع سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان، ونائبه الأول رياك مشار، والمستشار توت قلواك، لبحث مسار اتفاق سلام جنوب السودان.
ونشر حمدان، عبر صفحته الرسمية "تويتر"، تغريد مفادها" لقاءه، اليوم، مع رئيس جنوب السودان ونائبه، ونائبه لبحث مسار تنفيذ اتفاق سلام داخل الدولتهم، ناقشنا قضايا الترتيبات الأمنية".
ودعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، المجتمعالدولي ومنظمات الأمم المتحدة، لمساعدة في تنفيذ تلك الاتفاقية، حتي يعم السلام لدولة جنوب السودان قائلًا"نطمئن أهلنا في الجنوب بأن الاتفاق يمضي بصورة طيبة".
والجدير بالذكر أن منذ عام 2013، تعاني دولة جنوب السودان من صراعات قبلية، اسفر عن مقتل العديد من المواطنين وحرق وتدمير مؤسسات عديدة.
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