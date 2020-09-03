لبنان.. إصابات كورونا ترتفع مجددا والإجمالي يقارب 19 ألف مصاب

سجل لبنان اليوم الخميس ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي، مقارنة باليوم السابق، في وقت شارف عدد الإصابات الإجمالي في البلاد على بلوغ 19ألف إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى18953 حالة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 582 إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالات بين الوافدين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 179.
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