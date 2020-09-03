السعودية تعلن إحصائية جديدة لوفيات وإصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 34 ثانية

سجلت السعودية، الخميس، 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ووفاة 26 حالة ، مقارنة بـ 816 إصابة و27 حالة وفاة أمس الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أنه تم تماثل 1454 حالة جديدة للشفاء .

وأوضحت الوزارة أن توزيع الإصابات جاء بمكة المكرمة 82 إصابة جديدة، والمدينة المنورة 74، والدمام 48، والرياض 37.

وبلغ إجمالي الإصابات 318319، وإجمالي حالات التعافي 293964، وإجمالي الوفيات 3982. كما أن الحالات النشطة حالياً هي 20373.

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هذا وبدأت السعودية منذ الأحد بتسجيل أدنى رقم إصابات بكوفيد 19 منذ منتصف إبريل الماضي.

وذكر متحدث وزارة الصحة في وقت سابق، “أن نصف الحالات التي تُرصد حاليًا بالرغم من الانخفاض، ارتبطت بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الوقائية”.

وشدد على أن “العودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جدًا، وتعني تطبيق الاحترازات البسيطة جدًا ذات النتائج الكبيرة”.

إلى ذلك، تجدد وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ يشعر بأعراض الفيروس المستجد التوجه لعيادات “تطمن” التي هيأتها الوزارة، أو لمراكز “تأكد” التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق “واتساب” عبر الرقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.