لهذه الأسباب انسحبت أمريكا من منظمة الصحة العالمية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت واشنطن إن الفشل الذريع لمنظمة الصحة العالمية في إدارة ومعالجة الأزمات الصحية المختلفة خلال العقود الأخيرة ، بجانب فشلها في الاستجابة لتفشي فيروس كورونا هي الأسباب التي دفعتها للخروج من المنظمة الدولية .

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية أنها لطالما كانت “المزود الأكثر سخاء في العالم للمساعدات الصحية والإنسانية، بدعم من دافعي الضرائب الذين يتوقعون أن تكون أموالهم لأغراض فعالة”.

في تأكيد على نية الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، قالت مسؤولة أميركية إن بلادها لن تدفع نحو 80 مليون دولار من مستحقات عليها للمنظمة، وستستخدم المبلغ في سداد جزء مما عليها للأمم المتحدة في نيويورك.

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وتعتزم الولايات المتحدة ترك منظمة الصحة، ومقرها جنيف، في السادس من يوليو 2021، بعدما اتهمها الرئيس دونالد ترامب خلال أزمة تفشي جائحة كورونا بأنها أصبحت “دمية في يد الصين”، فيما رفضت المنظمة الاتهامات.

وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة، الخميس، في رد بالبريد الإلكتروني على طلب للتعليق: “نرجو الاطلاع على بياناتنا السابقة التي عبرنا فيها عن الأسف لقرار الولايات المتحدة الانسحاب. نحن بانتظار أي تفاصيل جديدة، وسننظر فيها بعناية”.

وأعلنت الخارجية الأميركية عن الخطوات المتعلقة بالانسحاب من المنظمة، المتمثلة في إعادة توجيه الرصيد المتبقي من المساهمات الأميركية لهذه السنة، لدفع جزء من التزاماتها تجاه منظمات الأمم المتحدة الأخرى.

كما ستقوم بتقليص مواردها البشرية واستدعاء خبرائها من مقر منظمة الصحة العالمية والمكاتب الإقليمية، وإعادة تعيينهم في أماكن أخرى، على أن تحدد مشاركتها في اجتماعات المنظمة على أساس كل حالة على حدة.