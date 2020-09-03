فرنسا تعلن البدء بقتال “المتشددين الإسلاميّين” في مالي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2020 9:09 مساءً

اعلن مسؤولون فرنسيون، اليوم الخميس، عن بدء قوات خاصة أوروبية قتال متشددين إسلاميين، إلى جانب قوات مالي، في الأسابيع المقبلة، على الرغم من الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، بحسب وكالة رويترز.

ويتشاور المجلس العسكري الحاكم، الذي غير أمس الأربعاء قادة عسكريين بارزين عينتهم الإدارة السابقة، مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مالي بخصوص خطة انتقالية.

ولدى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، أكثر من 5100 جندي منتشرين في المنطقة، أغلبهم في مالي للتصدي للمتشددين.

وتعول باريس على قوة مهمات جديدة تضم مئات من الجنود الأوروبيين، بعضهم من إستونيا وإيطاليا والسويد وجمهورية التشيك، للانضمام إلى عملياتها ودمج الكتائب المحلية للمساعدة على زيادة كفاءتها.

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وقال مسؤول من وزارة القوات المسلحة الفرنسية: “بالنسبة لقوة المهمات الخاصة، فإن جدول الأعمال سار”.

وأضاف أن الهدف هو بدء العمليات المشتركة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال مسؤول آخر إن قوة المهمات من المتوقع أن تستكمل قدراتها التشغيلية بحلول فبراير شباط 2021.

وجرى تعليق بعثة تدريب عسكري أوروبية لكنها قالت إنها ستستأنف عملها عندما يتضح انتقال السلطة.

وقال أحد المسؤولين إن المجلس العسكري أوضح أنه لا يريد تعطيل العمليات العسكرية خوفا من ترك فراغ أمني.