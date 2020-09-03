واشنطن تفرض عقوبات على شركات ايرانية مرتبطة بمبيعات بتروكيماويات

وزارة الخزانة الأميركية
قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الخميس، عقوبات على شركات عدة، متهمة إياها بتمكين شحن بتروكيماويات إيرانية وبيعها.
وقالت الخزانة إنها فرضت العقوبات على ست شركات، مقرها إيران والإمارات والصين، لأنها دعمت شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة التي أدرجت واشنطن اسمها على قائمة سوداء.
كذلك، قالت وزارة الخارجية في بيان إنها فرضت أيضا عقوبات على خمس كيانات لمشاركتها في معاملات مرتبطة بصناعة النفط والبتروكيماويات في إيران. وشملت عقوباتها أيضا ثلاثة أفراد.
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