العراق..استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة دون إصابات

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آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2020 8:38 مساءً
قوات التحالف الدولي - أرشيفة
أفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني، الخميس ، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي جنوبي العراق .
وأوضح المصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلاً لإمدادات التحالف الدولي على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والمثنى”.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “الهجوم لم يسفر عن إصابات”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وفي تطور ذي صلة، أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، باعتقال اثنين من المشتبه بتورطهم في هجوم على إمدادات التحالف الدولي في ذي قار.
وقالت الخلية في بيان إن قوات الأمن المرافقة للرتل اللوجستي رصدت تحركات تثير الشك لإحدى الدراجات البخارية التي كان يستقلها اثنان من المشتبه بهم، لذا لاحقتهم القوة وتم القبض عليهما وجاري التحقيق معهما.
ويعد هذا الاستهداف هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة، حيث استهدف رتلا للتحالف أمس الأربعاء، في محافظة بابل جنوبي العراق بعبوة ناسفة، وكذلك استهداف مقر شركة معنية بحماية وتأمين مطار بغداد الدولي فجر اليوم بصاروخ كاتيوشا.
وكانت قوات التحالف الدولي سلمت، الأحد الماضي، القوات العراقية الموقع رقم 8 في معسكر التاجي، شمالي بغداد، وسط مراسيم عسكرية وحكومية.
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