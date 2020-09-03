كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر آخرهم داود الخطيب.. 225 شهيدا فلسطينيًا في سجون الاحتلال (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الغضب في فلسطين بعد نبأ استشهاد الأسير الفلسطيني، داود طلعت الخطيب من بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، مساء أمس الأربعاء، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، متأثرًا بإصابته بجلطة قلبية.

وأفاد مراسل الغد بأن هذه الأحداث جاءت بعد أن سادت حالة من الغضب داخل السجن بعد وفاة الأسير داود الخطيب، حيث قمعت قوات الاحتلال الأسرى الفلسطينيين في أقسام سجن عوفر.

وكان الخطيب يقضي حكما بالسجن 18 عاما تبقى منها عدة أشهر فقط.

وحمل نادي الأسير، سلطات الاحتلال، مسؤولية وفاة الخطيب، إذا أصيب بجلطة قلبية عام 2017 وخضع لعملية قلب مفتوح، ولم تفرج عنه.

من جانبها نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في بيت لحم، الأسير الشهيد داود طلعت الخطيب.

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وقالت الحركة في بيان لها، "ننعى بكل الفخر والاعتزاز شهيدنا البطل داوود طلعت الخطيب، والذي استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الإهمال الطبي"، مضيفة أن الأسير الشهيد كان محكومًا عليه بالسجن 18 عاما وتبقى للإفراج عنه 3 أشهر فقط.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 225 شهيدا منذ عام 1967.