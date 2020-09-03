كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لبنان تسجل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بلبنان، اليوم الخميس، تسجيل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 582 من المُقيمين، و6 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 18953 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 8581 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 5339، ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 179 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.