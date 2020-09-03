كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البنتاجون يصدر تقرير رسمي عن مرتزقة تركيا في ليبيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنشطة تركيا تزعزع الاستقرار في ليبيا، هذا ما ورد في تقرير للمفتش العام العسكري في البنتاجون رفعه للإدارة الأمريكية بشأن الأزمة الليبية.

وتضمن التقرير أن تركيا نقلت المئات من وحدات قواتها النظامية إلى ليبيا وتحديدا من فرق المدربين والمستشارين وأفراد مشرفين على أنظمة الدفاع الجوي التركي ومعدّي العبوات الناسفة، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

Advertisements

التقرير الذي جاء في نحو 100 صفحة قال إن تركيا لم تكتف بهذا القدر بل أرسلت مؤخرا بشكل منهجي أكثر من 5000 مرتزق سوري لدعم حكومة السراج في العاصمة طرابلس ونقلوا جميعهم على متن طائرات عسكرية تركية.

كما كشف التقرير أن مرتزقة تركيا من ذوي "السوابق الإجرامية" وارتكبوا فظاعات وتعديات واعتداءات على الليبيين ويفتقدون إلى الخبرات القتالية والحدّ الأدنى من المعرفة العسكرية والدافع لقدومهم هو المال فقط.. فهل توقف أمريكا تدخلات تركيا في ليبيا؟