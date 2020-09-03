العمراني: موضوع تقليص مشاركة “البيجيدي” في الانتخابات المقبلة لم يطرح داخل الحزب

كشف سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن “تقليص مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة” لم يطرح داخل مؤسسات الحزب، كما أن الأمانة العامة لم تناقشه من قبل ولم يكن قط على جدول أعمالها.

وقال العمراني، في تصريح لموقع الحزب، على أن الأمانة العامة في اجتماعها الشهري المنعقد يوم 25 يوليوز الماضي، ناقشت مختلف الاستحقاقات السياسية والتنظيمية للمرحلة، وتوقفت عند مشاورات وإعدادات الانتخابات العامة المرتقبة سنة 2021، وقد عكس البلاغ الصادر عن الاجتماع ذلك بالتأكيد على ضرورة”تعزيز الثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة، وإقرار مقتضيات تروم عقلنة المشهد السياسي وتعزيز دور الأحزاب السياسية في أفق إفراز أغلبية حكومية قوية ومنسجمة ومسؤولة عن اختياراتها وبرامجها أمام الناخبين”.

وأوضح المتحدث ذاته أن الأمانة العامة أكدت ”أنه يتعين على الجميع الإسهام في جعل الاستحقاقات القادمة محطة في مسار التطور الديمقراطي والتنموي لبلادنا وتكريس مصداقيتها ونزاهتها”.