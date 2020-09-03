سيمنس تتراجع عن عرض توفير محطتي طاقة متنقلتين للبنان



قالت شركة سيمنس الألمانية العملاقة اليوم الخميس إنها لن تستمر في عرضها بتوفير محطتين متنقلتين لتوليد الطاقة بتوربينات الغاز مجاناً للعاصمة اللبنانية بيروت في أعقاب الانفجار المدمر الذي ضرب المدينة قبل شهر.

وقال متحدث باسم سيمنس إنه بسبب "مشاكل مالية ولوجيستية"، فإن العرض "غير مجد"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وكانت سيمنس عرضت على لبنان المحطتين لتوفير الطاقة الكهربائية لحوالي 150 ألف شخص مجاناً لمدة عام، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب/ أغسطس، وأسفر عن مقتل 190 شخصا، وإصابة 6 آلاف، وتشريد 300 ألف آخرين.

وقال المتحدث إنه عوضاً عن ذلك، ستقوم "سيمنس انرجي"، دون مقابل، بعمليات الفحص والصيانة لمحطتي الطاقة في بيروت، اللتين توفران حوالي 30 في المئة من إنتاج الطاقة في البلاد.

وقالت سيمنس إنها ستقوم أيضا بتحديث المعدات في المحطتين. ولم يصدر تعليق عن الحكومة اللبنانية في هذا الشأن.

ويعتبر نظام إنتاج الكهرباء في لبنان عتيقاً بشكل عام، وغير كفء، ويلقي منتقدو الحكومة باللائمة في هذه المشكلة على الفساد المستشري داخل أروقة النخبة الحاكمة.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى بيروت هذا الأسبوع، إلى إجراء إصلاحات بقطاع الكهرباء، ضمن أمور أخرى.

