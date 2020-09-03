حميدتي: اتفاق جوبا من أهم إنجازات الثورة السودانية

اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركات الكفاح المسلح بجوبا، من أهم انجازات ثورة ديسمبر المجيدة.



وهنأ حميدتي الشعب السوداني على الاتفاق، داعيا حركات الممانعة للالتحاق بالتفاوض من أجل تحقيق سلام شامل.

جاءت النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، وهو رئيس وفد التفاوض الحكومي، بمطار الخرطوم عقب عودته من جوبا بعد التوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى مع حركات الكفاح المسلح.

وشدد حميدتي على أن التأييد والترحيب الواسع الذي حظي به الاتفاق دولياً وإقليمياً يعد دافعا كبيرا للحكومة، مؤكداً أهمية تنفيذه في المرحلة المقبلة.

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وأضاف أن "وفد التفاوض مكث بعد التوقيع في جوبا 3 أيام لترتيب الجداول الزمنية مع الحركات، لإنزال الإتفاق على أرض الواقع".

وامتدح جهود حكومة دولة جنوب السودان لاستضافتها التفاوض بالرغم من الظروف التي تعيشها، وخص بالشكر وفد الوساطه بقيادة مستشار الحكومة توت قلواك لجهوده الكبيرة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

والإثنين الماضي، شهدت عاصمة جنوب السودان مراسم توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى، بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، وذلك بعد مفاوضات استمرت نحو عام.

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ينهي سنوات من الصراع الدامي، يأمل السودانيون أن يعيد صياغة مستقبلهم بعد رحلة ماراثونية لأكثر من عام انخرط فيها الفرقاء في مفاوضات رعاها الاتحاد الأفريقي