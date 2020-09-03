أزمة نافالني.. بروكسل تطلب تحقيقا روسيا واجتماعا استثنائيا للناتو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، السلطات الروسية إلى فتح تحقيق في قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني، مؤكدا عدم استبعاد فرض عقوبات.



دعوة الاتحاد الأوروبي لموسكو جاءت بعد الإعلان عن اجتماع استثنائي لهيئة صنع القرار الرئيسية في حلف شمال الأطلسي لمناقشة قضية تعرّض نافالني للتسميم.

وأعلن الحلف أن "مجلس شمال الأطلسي" سيجتمع بينما سيتحدث الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج إلى وسائل الإعلام بعد الاجتماع. وأكد دبلوماسي أن الاجتماع سيناقش قضية نافالني.

وسيقدم المسؤولون الألمان إيجازا لباقي أعضاء الحلف الـ29 بعدما أعلنت برلين عن "أدلة قاطعة" تشير إلى تعرّض المعارض البالغ (44 عاما) للتسميم بغاز "نوفيتشوك" للأعصاب.

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واستُخدم نوفيتشوك بحق العميل المزدوج الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في بلدة سالزبري الإنجليزية قبل عامين.

ودفعت قضية سكريبال، وهي أول استخدام هجومي لأسلحة كيميائية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حلف شمال الأطلسي إلى طرد 7 دبلوماسيين روس كرد على العملية.

كانت روسيا قد رفضت، الخميس، ما وصفتها بالادعاءات حول تسميم المعارض البارز أليكسي نافالني الذي يتلقى حاليا العلاج في برلين، مشددة على أنها لا ترى "أي مبرر" لمثل تلك الاتهامات.